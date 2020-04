Angesichts von Vorwürfen seitens US-Präsident Donald Trump gegen die Weltgesundheitsorganisation WHO hat deren Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Montag in Genf gesagt, seine Organisation verberge nichts und benachteilige niemanden. Experten aus den USA seien von Anfang an führend beteiligt am weltweiten Kampf gegen das Coronavirus: O-Ton: ''Es war immer gleichzeitig - wir haben Kollegen vom US-Zentrum für Krankheitskontrolle und Prävention dabei. Und das heißt, dass seit Tag Eins nichts vor den USA geheimgehalten wird. Dene es arbeiten ja Amerikaner mit uns zusammen. Und daher ist es ganz natürlich, sie äußern sich dazu, was sie tun. Und für uns, die WHO, ist das offen. Wir verbergen nichts. Das US-Zentrum ist immer dabei, wir tauschen Erkenntnisse aus. Wir wollen ja, dass alle Länder die gleichen Informationen haben, und zwar unmittelbar." Der WHO-Chef unterstrich, dass mit Blick auf die Corona-Pandemie global das Schlimmste noch bevorstehe. Bisher haben ihm zufolge nur sehr wenige Menschen Antikörper ausbilden können. Das Lockern von Beschränkungen bedeute in keinem Land schon das Ende der Epidemie.