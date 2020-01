Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat am Donnerstag wegen der Verbreitung des Coronavirus einen internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Damit sind schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung des Ausbruchs verbunden. Der Schritt sei nicht als Misstrauensvotum gegen China zu verstehen, betonte der WHO-Generaldirektor. Er lobte ausdrücklich die Maßnahmen der Chinesen. Unterdessen warnt das Auswärtige Amt inzwischen vor Reisen in die Provinz Hubei und rät, nach Möglichkeit nicht notwendige Reisen nach China zu verschieben. Auch andere Länder wie die USA und Japan haben ihre Reisehinweise für China verschärft. Das neuartige Coronavirus greift derweil weiter um sich. Allein in China sind nach jüngsten Behördenangaben mehr als 200 Menschen gestorben und rund 10.000 erkrankt.