Dieser Männer in Afghanistan wollen die Machtübernahme der radikal-islamischen Taliban nicht hinnehmen und Widerstand leisten. Während die westlichen Länder dabei waren, Tausende Menschen aus dem Land herauszufliegen, patrouillierten sie durch das Pandschir-Tal, rund 150 Kilometer nordöstlich der afghanischen Hauptstadt Kabul. Die Truppe gehört zu einer Gruppe, die sich "Nationale Widerstandsfront von Afghanistan" nennt. Unter ihnen sollen auch Angehörige der afghanischen Armee und ihrer Spezialeinheiten sein. Angeführt wird diese Gruppe von Ahmad Massoud, dessen gleichnamiger Vater bereits in den 1990er-Jahren als Kommandeur der Nordallianz gegen die Taliban gekämpft hatte. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters vor einigen Tagen sagte er: "Wir kämpfen nicht gegen eine bestimmte Region, wir kämpfen nicht gegen eine Provinz, wir verteidigen das ganze Land in einer Provinz. Das ist es, was passiert, und wir wollen den Taliban klarmachen, dass der einzige Weg nach vorne über Verhandlungen und Gespräche führt, und wir reden mit ihnen, und wir wollen nicht, dass ein Krieg ausbricht." Nach jüngsten Meldungen wollen die Taliban eine Militäroperation gegen die Widerstandskämpfer im Pandschirtal starten. Hunderte Taliban-Kämpfer sollen dafür abkommandiert worden sein. In dem Tal sollen rund 150.000 Menschen leben, die meisten von ihnen gehören der ethnischen Minderheit der Tadschiken an. Die Mehrheit der Taliban sind dagegen Paschtunen. Das Pandschirtal war auch während der ersten Herrschaft der Taliban nicht unter deren Kontrolle.

