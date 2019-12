Basketball-Ikone Dirk Nowitzki ist am Montag zu Gast beim zweiten sogenannten Leadership-Festival des Deutschen Fußballbunds in Frankfurt gewesen. Dabei überzeugte der 41-Jährige mit klaren Aussagen und Ansichten in Sachen Führungsqualität. "Ich glaube, ein Leader, muss inspirieren und motivieren können. Also vor allem eben ein Coach muss die Jungs irgendwie mitreißen können. Und er muss sie motivieren. Sie müssen nach einer Ansprache für ihn durch eine Mauer rennen wollen. Das habe ich immer versucht, wenig zu sagen, aber wenn ich etwas gesagt haben, dann direkt auf den Punkt. Und dann sind wir normalerweise immer hinterher gerannt. Und, wie gesagt, für mich war es immer ein bisschen komisch, mich hinzustellen und zu sagen, ihr müsst jetzt verteidigen, aber ich habe selber nicht verteidigt. Von daher habe ich es selber versucht, mit gutem Beispiel voranzugehen und immer hart zu spielen, ob jetzt krank bin oder verletzt bin, ich wollte immer für die Mannschaft da sein und wollte da vorneweg gehen. Und wollte die führen, die Mannschaft. Und so habe ich das immer angegangen." Nowitzki nannte darüber hinaus natürlich auch ein wichtiges eigenes Vorbild. "Mein Vater war da schon mein erstes Vorbild, sportlich, aber auch natürlich im Leben. Und wie gesagt, er hat schon gezeigt, dass man Leute respektieren muss. Und wir können überall Spaß haben, in jeder Situation. Aber wenn was gesagt wird, einmal, zweimal, dann muss das auch so passieren. Und so will ich das jetzt auch mit meinen Kindern handhaben. Wir haben einen Riesenspaß, die ganze Zeit. Aber wenn eine Anweisung kommt, dann machen wir das auch so." Hintergrund der DFB-Veranstaltung mit knapp 120 Trainern, Vorständen und Führungskräften war unter anderem, dass, nach Aussage von Manager Oliver Bierhoff, der Blick über den Tellerrand der reinen Fußballwelt dabei helfen soll, insgesamt wieder deutlich an der Weltspitze mitmischen zu können.