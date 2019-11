Nach monatelangen Massenprotesten gegen die Regierung ist es bei der Bezirksratswahl in Hongkong zu einer Rekordwahlbeteiligung gekommen. Bereits bis zum frühen Nachmittag und noch neun Stunden vor Schließung der Wahllokale gaben mehr als 1,5 Millionen Menschen ihre Stimme ab. Das geht aus von der Regierung vorgelegten Zahlen hervor. Schon die Zahl der Bürger, die sich für die Wahl registrieren ließen, hatte mit 4,1 Millionen einen Höchststand erreicht. Die Wahl gilt als wichtiger Stimmungstest, wie viel Unterstützung Regierungschefin Carrie Lam in der Bevölkerung noch hat. Viele betrachten die Wahl auch als eine Art Referendum, in dem Zustimmung oder Ablehnung gegenüber den Protesten der Demokratiebewegung zum Ausdruck gebracht werden kann. "Die Regierung muss Antworten finden auf die Fragen und Probleme der Menschen. Denn deren Mehrheit bringt ja ihre Besorgnis derzeit deutlich zum Ausdruck. Seit Juni war die Regierung aber untätig. Deswegen gibt es in Hongkong derzeit so viele Proteste." Seit Juni demonstrieren immer wieder Zehntausende Menschen für Demokratie und gegen die Hongkonger Regierung, der sie zu große Nähe zur Führung in Peking vorwerfen. Zunächst friedliche Proteste schlugen zuletzt wiederholt in Gewalt um. Viele Hongkonger fürchten um Freiheitsrechte. Der Campus der Polytechnischen Universität war am Sonntag weiter von Polizei umstellt, während einige Demonstranten seit sieben Tagen noch immer dort ausharrten. Ansonsten hielt sich die Präsenz der Polizei auf den Straßen in Grenzen.