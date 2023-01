STORY: Der Vatikan hat das weitere Prozedere im Zusammenhang mit dem jüngst verstorbenen emeritierten Papst Benedikt XVI. bekannt gegeben. Demnach soll der Leichnam von Joseph Ratzinger, wie der Papst mit bürgerlichem Namen hieß, ab Montag im Petersdom aufgebahrt werden. Wenige Tage später, am Donnerstag, ist dann ein Trauergottesdienst auf dem Petersplatz geplant. Benedikt XVI. soll anschließend unter dem Petersdom beigesetzt werden. Der deutsche Papst hatte mit seinem gesundheitlich begründeten Rücktritt im Februar 2013 Kirchengeschichte geschrieben. Sein Tod wurde weltweit mit Trauer aufgenommen. Der in Bayern geborene Ratzinger starb am Samstag im Alter von 95 Jahren im Vatikan.

