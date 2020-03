Es scheint unvereinbar - Yoga und Bier. Aber hier, in Lettlands Hauptstadt Riga, läuft es zusammen. Veranstalterin Sendija Gabriela Oficiere sagt, mit etwas Bier im Blut werde der Körper einfach noch schneller entspannter: O-Ton: "Beim Bier-Joga geht es darum, mit Deinem Lieblingsgetränk, ob nun mit oder ohne Alkohol, Deine Übungen zu machen. Das Hauptziel ist es, sich gemeinsam zu entspannen, Unterhaltung zu finden, aber auch lokale Firmen oder Handwerksbetriebe zu unterstützen." Die Leiterin hier sagt, mit etwas Alkohol werde auch die Balance besser, weil nicht mehr soviel Verspannung im Spiel sei. Kursteilnehmer zeigen sich in animierter Stimmung: O-Ton: "Ja, da mag es einen leichten Hantel-Effekt durch die Flasche geben. Aber ja, Menschen trinken seit Jahrhunderten Bier. Und wenn Du das immer im Sitzen in derselben Position trinkst, dann ist das sicher weniger gesund, als wenn Du trinkst und gleichzeitig Deine Übungen machst. Du fühlst kein Betrunkensein. Nach dem Training hast Du womöglich ein gewisses Schwindel-Gefühl. Aber man schafft es, das wieder loszuwerden." O-Ton: "Es war ziemlich schwer, aber ich weiß nicht, ob das eher mein Balance-Gefühl war oder wirklich das Bier. Aber es war eine Herausforderung, ich musste mich mehr anstregen, insgesamt habe ich durchaus geschwitzt." Bier-Yoga stammt aus den USA, aber auch in Deutschland ging es vor einigen Jahren an den Start. Der Kurs in Riga findet jeweils in einem anderen Lokal statt, nicht zuletzt, um örtliche Biermarken zu fördern.