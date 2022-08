STORY: Klein ist er und echt gut angepasst - und bis vor Kurzem war er ein gefragter Unbekannter. Forscher haben auf den südlich von Kap Horn gelegenen und zu Chile gehörenden Diego-Ramirez-Inseln eine neue Vogelart aufgespürt: den subantarktischen Rayadito. Das Magazin "Nature" hatte über die Entdeckung berichtet, einen wahrlich langersehnten Coup für die beteiligten Wissenschaftler mehrerer Universitäten und Einrichtungen. Sechs Jahre dauerten die Recherchen zu einem solchen Vögelchen an einem solchen Ort, einem, wo es keine Bäume oder Büsche gibt. Es handele sich um eine endemische Art, sagt Ricardo Rozzi von der Universität von Magallanes. "Auf den Diego-Ramirez-Inseln gibt es keine Bäume, wie kam eine Rayaditos-Population hierher? Heureka, die Lösung liegt in der Evolution. Wir haben einen Bestand von Rayaditos gefunden, die auf Grasland leben." Ein Unterschied zu einer anderen bereits bekannten Rayadito-Art weit weg, auch die Schnäbel der Inselbewohner sind größer. Stoff zum Forschen werden die neuen Vögel und ihre Anpassung an das Ökosystem allemal weiter liefern.

