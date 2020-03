Viele Hektar mit Spargel warten auf den Feldern in Deutschland darauf, geerntet zu werden. Doch wer soll das machen? Das ist eine Frage, die derzeit viele Spargelbauern beschäftigt. Denn es fehlen derzeit Tausende Erntehelfer. Grund ist die Coronavirus-Pandemie und der damit verbundene Einreisestopp für Deutschland. Zudem haben auch viele osteuropäische Länder, von wo der überwiegende Teil der Saisonkräfte kommt, ihre Grenzen dichtgemacht. Die Lage sei ernst, sagt Andreas Jende, Geschäftsführer des Gartenbauverbands Berlin-Brandenburg. Und dabei habe die Spargelernte noch gar nicht begonnen. "Es ist eigentlich schon fünf nach zwölf, das muss man ganz klar sagen. Der Handlungsdruck ist enorm groß. Die Spargelbauern arbeiten unter einer extremen Anspannung, weil jetzt eben neben der Aktivierung der Arbeitskräfte auch viele andere Prozesse angeschoben werden müssen. Das erhöht den Handlungsdruck umso mehr und da es eben derzeit völlig unbestimmt ist, wie die Arbeitskräfte, woher die kommen können, ist natürlich die Anspannung enorm." Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner sprach nach den jüngsten Einreisebeschränkungen von einem harten Schlag für die landwirtschaftlichen Familien. Man müsse sich Gedanken machen, wie man mit der schwierigen Lage umgehe. "Im März werden in der Regel rund 30.000 Saisonarbeitskräfte gebraucht, es geht nicht nur um die Spargelernte. Es geht auch um Aussaat, es geht um das Pflanzen. Und im Mai steigt der Bedarf um etwa 80.000 an." Es gebe Bemühungen, im Inland Arbeitskräfte über Internet-Platfformen zu rekrutieren. Auch der Einsatz von Asylbewerbern ist im Gespräch. Die Spargelbauern weisen allerdings darauf hin, dass die Arbeit auf den Feldern schwieriger und anstrengender sei, als viele denken würden. Nicht jeder könne so einfach Spargel stechen.