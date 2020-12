Ihr Name ist "Fantasy" - aber ihre Fähigkeiten sind voll konkret.Die belgische Schäferhündin des österreichischen Militärs ist nämlich in der Lage, das Coronavirus aufzuspüren. Und das nur mit Hilfe ihres ausgeprägten Geruchssinns.Dazu Otto Koppitsch vom Militärhundezentrum Kaisersteinbruch im Burgenland am Dienstag in Wien: "Als wir im Heeresspital die erste aktive Covid-19-Probe aus dem Krankenzimmer dem Hund ein paar Minuten später vorgelegt haben, hat der Hund, obwohl er so eine Probe zuvor noch nie abgespürt hat, sondern nur die Ausbildungshilfsmittel aus dem Labor, eindeutig und auch sofort angezeigt." Nach Angaben von Koppitsch kann also ein ausgebildeter Hund eine infizierte Schutzmaske sicher von Coronavirus-freien Masken unterscheiden.Die Suche geht sehr schnell und ist keine große Herausforderung. Beim Training wurden rund 250 Proben locker in zehn Minuten gescannt. Dort wurde komplett mit virenfreiem Material gearbeitet. Beruhigend ist jedoch auch für alle Mitarbeiter, dass bei Kontrollen von frischen Proben, nach Angaben von Fachleuten, eine Virenübertragung praktisch unmöglich ist.

