Wie wirkt sich die Klimakrise auf die Pinguine aus? Um diese Frage zu beantworten, untersuchen Forscher derzeit Pinguinkolonien auf der antarktischen Halbinsel. Einer von ihnen ist der Ökologe Alex Borowicz. O-TON ALEX BOROWICZ, POLARFORSCHER: "Um zu verstehen, wie die Populationen sich im Laufe der Zeit verändern, kommen wir so oft wie möglich zu denselben Pinguinkolonien zurück. Dort zählen wir die Pinguinnester, so können wir nachvollziehen, wie viele Tiere in der Kolonie leben und Küken ausbrüten, und ob die Zahl wächst oder schrumpft, wegen der Umweltbedingungen." Die Polkappen gehören zu den Regionen, die am stärksten von der Klimakrise betroffen sind. Nirgendwo steigen die Temperaturen so stark an, wie hier. Die Pinguine reagieren darauf sehr unterschiedlich, fanden die Wissenschaftler. Während die Zahl der kälteliebenden Adeliepinguine abgenommen hat, hat die Zahl der Eselspinguine stark zugenommen. O-TON MICHAEL WETHINGTON, POLARFORSCHER: "Sie sind toleranter, was warme Gegenden angeht, in denen es an Meereis fehlt. Wir sehen als Beispiel für eine Art, bei der die Population im Zuge des Klimawandels und der Erwärmung eines Teils der Arktis dramatisch anwächst." Mit ihren Daten wollen die Forscher dazu beitragen, Brutgebiete und Lebensräume zu identifizieren. Sie könnten dann als Meeresschutzgebiete ausgewiesen werden, in denen zum Beispiel der Fischfang eingeschränkt ist.

