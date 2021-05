Victoria geht erneut in den Lockdown. Der zweitbevölkerungsreichste Bundesstaat Australiens hatte am Mittwoch den stärksten Anstieg neuer Covid-19-Fälle seit sieben Monaten verzeichnet. Die Behörden vermuten einen Cluster, der in Zusammenhang mit einem Reisenden aus Übersee steht. Der Mann hatte seine Hotelquarantäne im Bundesstaat South Australia mit einem negativen Test beendet. In Melbourne wurde er sechs Tage später positiv getestet - auf die Mutante, die zuerst in Indien beobachtet wurde. "Seit gestern haben wir zwölf zusammenhängende Fälle registriert", sagte Vicorias Ministerpräsident James Merlino am Donnerstag in Melbourne. "Die Zahl der Infektionen, die im Zusammenhang mit dem Hotel in South Australia stehen, liegt damit jetzt bei 26. Einer der Patienten muss leider auf der Intensivstation beatmet werden. Wir sehen immer mehr Hinweise darauf, dass wir es mit einem hochinfektiösen Virusstamm zu tun haben, einer besorgniserregenden Variante, die sich schneller verbreitet als alles, was wir bisher festgestellt haben." Mitarbeiter der Gesundheitsämter haben mehr als 10.000 Erst- und Zweitkontakte identifiziert, die nun in Quarantäne müssen. Merlino rechnet damit, dass die Zahl der Infizierten weiter steigen wird. Der neue Lockdown tritt am Donnerstag um 23.59 Uhr Ortszeit in Kraft und soll eine Woche andauern. Die Menschen dürfen nur in dringenden Fällen das Haus verlassen, etwa für den Weg zur Arbeit, zum Lebensmitteleinkauf oder zum Impfen.

