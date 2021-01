China hat den höchsten Stand der täglichen Corona-Infektionszahlen seit mehr als fünf Monaten gemeldet. In der nördlichen Provinz Hebei wurden am Donnerstag 51 Fälle gemeldet, am Tag zuvor waren in der Umgebung von Peking 20 Fälle gemeldet worden. In der Provinz wurde an provisorischen Teststationen Massentests durchgeführt. Das Staatsfernsehen CCTV zeigte Dutzende Anwohner, die in der Provinzhauptstadt Shijiazhung Schlange standen, um sich testen zu lassen. Die Behörden verhängten Reisebeschränkungen und Versammlungsverbote, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Seit Beginn der Pandemie verzeichnete China bislang knapp über 87 000 Corona-Fälle, Deutschland hingegen über 1,8 Millionen und die USA über 21 Millionen Fälle.

