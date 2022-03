STORY: Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer sind auf der Flucht vor dem Kriegsschrecken in ihrem Land. Auch an diesem Grenzübergang im Südosten Polens kommen am Montag weitere Menschen an. Einer von ihnen ist der 15-jährige Bohdan. "Ich denke, in Polen kann ich mich besser fühlen“, sagt er, aber er sorge sich um seine Eltern, die in Kiew geblieben sind. "Mein Vater ist gebrechlich. Deswegen konnten sie nicht nach Polen oder in ein anderes Land. Und Mama muss ihm helfen.“ Der Jugendliche ist mit der Unterstützung einer Organisation aus der Ukraine gekommen. Nun will er in Polen bleiben, bis er zurück in seine Heimat kann, so lautet zumindest die Hoffnung. "Vielleicht kann ich in einem Monat dorthin, und dann ist Putin tot und es gibt kein Problem. Und ich werde in Kiew mit meiner Familie und den anderen zusammen und glücklich sein.“ Seit dem Abschied von seinen Eltern habe er zumindest jeden Tag mit ihnen telefonieren können, erzählt Bohdan noch.

