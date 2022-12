STORY: Im Iran dauern die Proteste gegen die politische Führung an. Auch am Mittwoch wurden in sozialen Netzwerken Videos von Demonstrationen an verschiedenen Hochschulen im Land veröffentlicht. Mit den Ausrufen "Habt keine Angst, wir sind alle zusammen" und "Nieder mit dem ganzen Regime" versammelten sich Dutzende Demonstranten. Die Aufnahmen zeigen Proteste in Teheran und Mashad. Wann sie entstanden sind, konnte nicht unabhängig bestätigt werden. Der Iran wird seit dem Tod der 22-jährigen kurdischen Iranerin Mahsa Amini in Polizeigewahrsam am 16. September von Unruhen erschüttert. Am Wochenende gab es Aufrufe zu einem dreitägigen Generalstreik, der am Mittwoch zu Ende gehen sollte.

Mehr