STORY: Bei einem Zugunglück im US-Bundesstaat Washington sind am Donnerstag knapp 20.000 Liter Dieseltreibstoff ausgelaufen. Ein Güterzug mit zwei Diesellokomotiven war nach Angaben der Rettungskräfte entgleist. Der Diesel war dabei aus den Loks ausgelaufen. Nach Angaben der Umweltbehörde konnte ein Abfluss des Treibstoffes in umliegende Gewässer verhindert werden. Unglücke mit Güterzügen hatten in den USA zuletzt immer wieder für Aufsehen gesorgt. Das Unglück ereignete sich nur wenige Stunden nach der Entgleisung eines anderen Güterzuges in Arizona. Anfang Februar war in Ohio ein Zug mit Chemikalien entgleist. Dabei waren Wagons in Brand geraten und tonnenweise Giftstoffe in die Umwelt gelangt.

