Die Vorbereitungen waren etwas anders als sonst. Quarantäne-Maßnahmen sowie Abstands- und Hygieneregeln haben den Tagesablauf aller Teams geprägt. Aber trotzdem tut das der Vorfreude vieler Fans auf den Wiederanpfiff der Fußball-Bundesliga keinen Abbruch. Besonders das Spitzenspiel Borussia Dortmund gegen Schalke 04 steht bei den Beobachtern im Fokus. Entsprechend die Einordnung der Partie durch den Trainer von Schalke, David Wagner am Donnerstag: "Wir haben einen Riesenvorteil jetzt, nach dieser Pause: Wir spielen nicht irgendein Spiel, sondern wir spielen das Derby. Und das ist schon auch dann noch mal was, was es um einiges interessanter, spannender macht, und auch diese Fokussierung, glaube ich, noch einen Tick besser jeder hinbekommt, weil es DAS Spiel ist. Und da ist es dann auch zwar schade, dass es natürlich ohne Zuschauer stattfindet und ohne insbesondere unsere Auswärtsfans, aber am Ende ist es dann auch nicht wichtig." Das Verhalten der Fans beider Teams wird ausschlaggebend sein, ob das Konzept der Geisterspiele funktioniert. Bei den Gastgebern in Dortmund läuft auf jeden Fall bisher alles noch nach Plan. Dass man auf der europäischen Fußball-Bühne als erstes die deutsche Bundesliga wiederanpfeift, hält Dortmunds Trainer Lucien Favre für völlig berechtigt: "Deutschland hat das sehr gut gemacht. Sie waren besser vorbereitet als ganz Europa. Und in Frankreich, weiß ich, ist es ist ganz anders. Es ist härter, viel härter. Weil sie waren ein wenig, ja. Deutschland war früher bereit und hat das sehr, sehr gut gemacht und das war wichtig auch, für alle." Man kann gespannt sein auf den Wiederanpfiff der Bundesliga und den weiteren Verlauf. Es wird der erste Spieltag sein von den verbleibenden neun dieser bereits jetzt denkwürdigen Saison. Anpfiff der Partie Borussia Dortmund gegen Schalke 04 ist am Samstag um 15:30 Uhr.