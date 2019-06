Dass es 58 Jahre dauern würde, bis sie sich wiedersehen, hätten Rosemarie B. und Kriemhild M. wohl nicht gedacht, als sie sich im August 1961 zwischen Treptow und Neukölln an der Berliner Mauer trafen. Die war da gerade noch im Bau. Die berühmte Aufnahme des Fotografen Horst Siegmann zeigt zwei junge Mädchen, die sich über die Mauer hinweg die Hände reichen, vertieft in ein Gespräch. Neben ihnen steht ein Soldat - nicht mit einer Waffe in der Hand, sondern mit einer Blume. Rosemarie B. erinnert sich an ihre Flucht in den Westen. "Wir sind aus dem Hochparterre aus dem Fenster gesprungen. Und mein Vater hatte aber einen Gefängniswagen aus dem Westen informiert und die Polizei kam auch, die Fenster vergittert und schusssicher, weil wir mussten ja damit rechnen, dass sie auch schießen." Kriemhild M. weiß noch genau, wie sie im Westen vom Mauerbau erfuhr. "Es war ein Sonntagmorgen, ich war bei meiner Cousine in Marienfelde, wir hörten Nachrichten und hörten, dass der Russe - man sprach immer vom Russen - die Grenze dichtmacht. Und es wurde ja jeden Tag auch in den Zeitungen so groß informiert, wie viele wieder die Grenze passiert haben, Flüchtlinge vorher. Das war eine ganz normale Alternative, dass man sich vorstellen konnte, die machen jetzt die Grenze dicht." Nach den Tagen des Mauerbaus hatten sich beiden damals 15-Jährigen aus den Augen verloren. Die eine lebte dann in Westdeutschland, die andere ging später in die Schweiz. Das Foto wurde zu einer der bekanntesten Darstellungen des Mauerbaus und zum Symbol für die menschliche Dimension hinter der deutschen Teilung. Seit Jahren ist es in den Beständen der Museen Treptow-Köpenick, die starteten im Februar 2018 einen Aufruf, um die Entstehungsgeschichte des Bildes zu ergründen - mit Erfolg. Rosemarie B. meldete sich bei Museumsmitarbeiterin Agathe Conradi. "Wir haben ganz viele Gespräche geführt und haben schnell festgestellt, dass wir uns treffen müssen, hatten dann aber natürlich noch die Suche nach der zweiten Person auf dem Foto gestartet. Und durch ihre Hinweise haben wir rausgefunden, dass sie in der Schweiz lebt, haben auch ihren Kontakt gefunden tatsächlich, aber bei der Telefonnummer, die ich gefunden hatte, ging niemand ran. Und dann hat es ein Jahr gedauert - ich habe das dann zwischendurch auch wieder aufgegeben und dann wieder aufgenommen - und dann ging an der Telefonnummer jemand ran." Und so konnte es nach fast sechs Jahrzehnten zu einem Wiedersehen der "Mauermädchen" von Berlin kommen.