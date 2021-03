HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Lothar Wieler, RKI-Präsident: "Wir befinden uns am Anfang dieser dritten Welle und sie ist ausgelöst durch die Variante B 1.1. 7. Und diese Variante, das wissen sie alle und das wissen wir alle, ist noch ansteckender und noch gefährlicher. Und sie ist deshalb auch schwerer einzudämmen. Es gibt sehr deutliche Signale, dass diese Welle noch schlimmer werden kann als die ersten beiden Wellen. Wir müssen uns darauf einstellen, dass die Fallzahlen stark steigen, dass wieder mehr Menschen schwer erkranken, dass Kliniken überlastet werden und dass viele Menschen auch sterben werden. Wir stehen erst am Anfang dieser Entwicklung und wenn wir jetzt nicht sofort massiv gegensteuern, dann werden die Folgen gravierend sein. Da ist sich die Wissenschaft einig. Im Moment deuten alle Indikatoren darauf hin, dass sich die Situation in den nächsten Wochen verschlechtern wird. Die 7-Tage-Inzidenz steigt schnell. Vor 14 Tagen lag sie bei 70. Inzwischen liegt sie bei 119 pro 100. 000 Mitbürgern. Die Fallzahlen nehmen rasant zu. Es sind alle Altersgruppen betroffen. Besonders stark allerdings die berufstätige Bevölkerung. Das sind die unter 65-Jährigen. Und auch Kinder und Jugendliche. Wir sehen besonders viele Ansteckungen in privaten Haushalten. Und immer häufiger auch in Kitas, in Schulen und auch an Arbeitsplätzen. Und in vielen Fällen kann man sich aber nicht, kann man nicht mehr nachvollziehen, wo sich jemand angesteckt hat. Denn prinzipiell, das wissen wir ja auch, kann man sich ja überall anstecken. Es ist aber wichtig, dass alle eben mitmachen, alle. Wir sind alle von dieser Pandemie betroffen und wir können sie einfach nur gemeinsam bewältigen. Nutzen Sie deshalb bitte besonders die Tage über Ostern, um das Virus auszubremsen. Verbringen Sie die Ostertage nur im allerkleinsten Kreis. Verzichten Sie auf ungeschützte Treffen mit anderen Menschen, egal ob es Bekannte sind oder Ihre eigenen Familien oder Fremde. Und bitte verreisen Sie möglichst nicht, weder im Inland noch ins Ausland. Mobilität und Kontakte das sind die Treiber dieser Pandemie."

