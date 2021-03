HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Lothar Wieler, RKI-Präsident: "Zu Beginn dieses Jahres ist es uns sehr gut gelungen, die Fallzahlen zu reduzieren. Aber die Pandemie ist natürlich leider noch nicht vorbei. Und im Gegenteil, jetzt stehen wir am Anfang der dritten Welle und diese dritte Welle müssen wir gemeinsam so flach halten wie möglich. Denn das geht nur, wenn wir Ansteckungen verhindern. Wenn wir verhindern, dass die Fallzahlen wieder explodieren. Und dann können wir gemeinsam verhindern, dass wir in die gleiche Situation kommen wie vor Weihnachten mit vielen Erkrankungen, mit vielen schweren Verläufen und auch mit vielen Todesfällen und einem Gesundheitssystem, das sehr stark belastet ist. Die Impfungen weisen uns den Weg aus der Pandemie. Aber bis der Großteil der Menschen geimpft ist, wird es noch eine Weile dauern. Bis dahin bitte ich uns alle: Halten wir uns weiter an die "AHA plus L-Regeln". Reduzieren wir weiter, wann immer möglich, unsere Kontakte. Und wenn wir Symptome einer akuten Atemwegsinfektion zeigen, dann bitte bleiben wir auch zu Hause und rufen einen Arzt an. Wenn wir uns die Situation in Deutschland anschauen, dann sehen wir, dass sich die Fallzahlen seit einiger Zeit auf einem zu hohen Niveau eingependelt haben. Die Impfung ist, neben unserem verantwortungsvollen persönlichen Verhalten, die Impfung ist das mächtigste Werkzeug, das wir haben. Wir sehen, dass die Fallzahlen bei den ältesten Menschen, die lange sehr schwer betroffen waren, zurückgehen. Das ist ein großartiger Erfolg. Und er zeigt, dass es richtig und wichtig war, die ältesten Menschen zuerst zu impfen. Wir sehen im Moment, dass die Zahl der Todesfälle kontinuierlich zurückgeht. Das ist sicher auch ein Effekt der Impfungen. Aber noch immer sind sehr viele Menschen nicht geimpft. Ich freue mich aber auch sehr, dass ich schon bald sehr viel mehr Menschen impfen lassen können. Auch mit Hilfe der Hausärzte und dann bald auch der Betriebsärzte. Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Wir laufen einen Marathon. Wir befinden uns im letzten Drittel. Und das ist bekanntermaßen besonders anstrengend, auch weil jetzt noch ein Wettlauf gegen die Varianten dazugekommen ist."

Mehr