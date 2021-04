HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Lothar Wieler, RKI-Präsident: "Wir erhalten mittlerweile viele Proben und Befunde aus den Laboren, die uns einen Überblick über die besorgniserregenden Varianten verschaffen und hier können wir verlässlich sagen, dass B1.1.7, die Variante, die ja deutlich ansteckender ist, inzwischen einen Anteil von 90 Prozent ausmacht. Also, wie befürchtet und wie vorhergesehen nimmt sie weiter zu. Dazu kommt, dass immer mehr Intensivstationen melden, dass sie ihren Betrieb einschränken mussten, z.B. aufgrund von Personalmangel. Wir erhalten gerade so viele Betriebseinschränkungsmeldungen über das divi-Register wie zum Höhepunkt der zweiten Welle. Wir können jetzt schon in einigen Städten und Ballungszentren beobachten, dass es vorübergehend keine freien Intensivbetten mehr gibt. Und das in einer Situation, in der wir ja damit rechnen müssen, dass in den kommenden Wochen noch mehr schwerkranke Covid- Patienten intensivmedizinisch behandelt werden müssen, da ja die Fallzahlen steigen. Das wissen wir nun seit Monaten, dass das die logische Konsequenz ist. Also, es müssen zwei Dinge geschehen, und zwar rasch. Das Elektivprogramm muss deutlich reduziert werden in allen Krankenhäusern. Es sollte nur noch ein eingeschränkter Regelbetrieb stattfinden, um die Intensivkapazitäten bestmöglich zu schonen, die wir bald brauchen werden. Und stabile Patienten sollten aus Regionen mit akutem Intensivbettenmangel rechtzeitig in weniger betroffene Regionen verlegt werden. Damit verhindern wir, dass für die noch kommenden schweren Covid-19- Fälle keine Intensivbetten mehr zur Verfügung stehen oder andere Patienten überhastet verlegt werden müssen."

