HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Lothar Wieler, RKI-Präsident: "Die Gesamtinzidenz geht weiter zurück. Gestern am Donnerstag lag sie zum ersten Mal seit Ende Oktober letzten Jahres wieder unter der 100 von 100.000 Einwohnern in sieben Tagen. Wir sehen aber, dass die Inzidenz eigentlich nur in den vier am stärksten betroffenen Bundesländern zurückgeht. Das ist Thüringen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Sachsen. In den anderen zwölf Bundesländern ist sie in den letzten sieben Tagen nahezu gleich geblieben. Wir müssen aber davon ausgehen, wenn sich die noch ansteckenderen Varianten hierzulande weiter ausbreiten, dann werden sie zu noch mehr Fällen in kurzer Zeit führen. Und dann würde sich die Lage möglicherweise auch wieder verschlimmern. Und das, meine Damen und Herren, das müssen wir gemeinsam verhindern. Prinzipiell sind alle Reisen, die nicht gemacht werden, hilfreich, die Verschleppung von Viren zu unterdrücken, das ist so und das gilt für beide Richtungen. Ich möchte es nochmal sagen: Auch in Deutschland werden natürlich zukünftig mehr Varianten auftreten und darum ist Mobilität einer der Treiber von Pandemien."

