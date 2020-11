Nach dem Terroranschlag vom Dienstag herrschte in Wien am Mittwoch so etwas wie angespannte Ruhe. Polizei und Soldaten waren vor Ort, vereinzelt kamen Menschen vorbei, um Blumen abzulegen. Bei der Tat am Montagabend war ein 20 Jahre alter Österreicher mit nordmazedonischen Wurzeln mit einem Sturmgewehr, einer Pistole, einer Machete und einer Sprengstoffgürtel-Attrappe durch ein Ausgehviertel nahe der Hauptsynagoge in Wien gezogen. Laut Zeugen schoss er wahllos in die voll besetzten Lokale. Vier Menschen starben bei dem Angriff, darunter auch eine Deutsche. Mindestens 22 weitere Menschen wurden verletzt. Nach wenigen Minuten erschossen Polizisten den Angreifer. Die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) reklamierte die Tat für sich. Eigentlich war der mutmaßliche Täter zu 22 Monaten Haft verurteilt worden, weil er sich dem "Islamischen Staat" habe anschließen wollen. Statt im Juli wurde er aber bereits Anfang Dezember 2019 vorzeitig entlassen. "Es ist was ganz Schlimmes. Aber ich war verwundert, dass es in Wien noch nie passiert ist. Also, ich habe es eigentlich irgendwann erwartet." "Der Mensch, der das gemacht hat, hat eigentlich schon Vorgeschichte. Und viele Leute, meiner Meinung nach, von der Behörde haben versagt. Also solche Leute gehören eigentlich in eine Anstalt." Jetzt besteht die Sorge, dass es möglicherweise zu Nachahmungstaten kommen könnte. Entsprechend äußerte sich Österreichs Innenminister Karl Nehammer. Im öffentlichen Raum wurden die Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Auch wenn es bisher nicht danach aussieht: Die Behörden wollten nicht ausschließen, dass der mutmaßliche Attentäter noch Komplizen hatte.

Mehr