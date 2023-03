STORY: Verstärkte Sicherheitsmaßnahmen in Wien am Mittwoch. Hintergrund sind Warnungen vor einem möglichen Anschlag in der österreichischen Hauptstadt mit radikalislamischen Hintergrund. "Die Direktion Staatsschutz & Nachrichtendienst erlangte Hinweise, dass ein islamistisch motivierter Anschlag in Wien geplant ist", teilte die Polizei am Mittwoch auf Twitter mit. Als Vorsichtsmaßnahme sei "eine verstärkte Überwachung neuralgischer Orte bzw. Objekte in Wien" angeordnet worden. Hierzu seien im öffentlichen Raum uniformierte Kräfte der Polizei sichtbar. "Die Dauer dieses verstärkten Objektschutzes kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden." Sollte für die Bevölkerung eine konkrete Gefahr an einem konkreten Ort bestehen, werde die Polizei "sofort über alle verfügbaren Kanäle" warnen. Wien gehört zu den sichersten Hauptstädten der Welt, und militante Anschläge sind selten. 2020 tötete ein Angreifer bei einem Amoklauf in Wien vier Menschen bevor er von der Polizei erschossen wurde. Die Extremistenorganisation Islamischer Staat reklamierte die Tat für sich.

