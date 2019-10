Vor der Bavaria auf der Münchner Theresienwiese fand am Sonntag das traditionelle Böllerschießen statt. An seinem letzten Tag neigte sich das Oktoberfest seinem Ende entgegen. Mit einer positiven Bilanz der Notaufnahmen. Das Uni-Klinikum hat weniger Patienten und niedrigere Pomillewerte verzeichnet. Auch bei der Besucherzahl wurden in diesem Jahr keine Rekorde gebrochen. Die Festleitung gehe eigenen Angaben zufolge von 6,3 Millionen Wiesengängern aus. Im vergangenen Jahr waren es ähnlich viele. Nach Angaben der Brauereien tranken die Gäste insgesamt 7,3 Millionen Maß Bier - und damit rund 200.000 weniger als im vergangenen Jahr. Die Wirte verzeichneten einen neuen Trend mit dem "Sauren Radler", was ein Mischgetränk aus Bier und Mineralwasser ist. Die Behörden war in diesem Jahr mit mehr Beamten vor Ort. Die Polizei ist mit der Bilanz von rund 1.900 Einsätzen zufrieden. Am Freitag sorgte eine Vergewaltigungsanzeige einer jungen Frau für Aufsehen. Laut dem Bericht ist die 20-Jährige auf einer Festzelttoilette von einem noch unbekannten Mann bedrängt worden. Die Ermittlungen laufen. Ein Polizeisprecher: "Zu den Straftaten, die ich eben genannt habe, gehören insgesamt in diesen zwei Wochen auch 45 Sexualdelikte. Das sind im Großen Delikte, die eher was mit Anfassen und Begrabschen zu tun haben, Beleidigung auf sexueller Basis. Wir haben allerdings auch vier Fälle, wo wir vom Anfangsverdacht einer Vergewaltigung ausgehen. Das nehmen wir natürlich sehr ernst. Der letzte Fall am gestrigen Tage, so dass wir da natürlich sehr viel Energie auf die Ermittlungen setzen, um da möglichst schnell eine Erklärungen herbeizuführen. " Das Referat für Arbeit und Wirtschaft München teilte mit, man habe ein entspanntes und gut gelauntes Volksfestpublikum erlebt. Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner sagte am Sonntag, dass man keine Rekordwiesn gewollt habe sondern mehr darauf geachtet habe, den Gästen Qualität zu liefern.