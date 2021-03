Ein 91-jähriger Mann wird auf den Boden geworfen, eine Frau wird in einem Lebensmittelladen ausgeraubt und ein Mann wird mitten auf der Straße angegriffen, Aufnahmen von Sicherheitskameras anti-asiatisch motivierter Gewalttaten in den USA. Karlin Chan lebt seit über 60 Jahren in New York Citys Bezirk Chinatown. Er ist Gründer der sogenannten "Chinatown Block Watch", einer Nachbarschaftswache, die sich für den Schutz von Asiaten oder Amerikanern mit asiatischen Vorfahren einsetzt. Er glaubt, dass Taten wie diese in den Vereinigten Staaten zugenommen haben, seitdem bekannt gegeben wurde, dass das Coronavirus aus China komme und der ehemalige Präsident Donald Trump mehrfach öffentlich Hetze gegen Chinesen betrieben hat. "Wenn die Frauen oder Senioren morgens zum Einkaufen rausgingen, hörten sie diese Geschichten von Angriffen auf Asiaten, auf Chinesen. Also gab es eine Menge Angst in der Nachbarschaft. Also gingen wir raus und patrouillierten sichtbar auf den Straßen rund um die Geschäfte, die geöffnet waren, damit die Leute uns sehen und keine Angst mehr haben." Dass der neue Präsident Joe Biden sich gegen die Diskriminierung von Amerikanern mit asiatischen Wurzeln einsetzt, empfindet Chan als einen positiven Schritt. Asiaten in Amerika hätten nichts mit der Entstehung des Virus' zu tun, sagt er. Die Organisation "AAPI Hate", die anti-asiatisch motivierte Gewalttaten erfasst, hat zwischen März und Dezember letzten Jahren über 2.800 Vorfälle gezählt.

Mehr