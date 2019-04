Nach fast siebenjährigem Asyl in der ecuadorianischen Botschaft in London ist WikiLeaks-Gründer Julian Assange festgenommen worden. Die britische Polizei teilte am Donnerstag mit, sie habe Erlaubnis bekommen, die Botschaft zu betreten, nachdem die Regierung in Quito ihr Asyl für Assange zurückgezogen habe. Den weiteren Angaben zufolge wurde der 47-jährige Assange in ein Londoner Polizeirevier gebracht, im Anschluss sollte er einem Haftrichter vorgeführt werden. Der Gründer der Enthüllungsplattform muss eine Auslieferung in die USA fürchten. Ecuadors Präsident Lenin Moreno sagte, sein Land habe das diplomatische Asyl wegen wiederholter Verletzungen internationaler Konventionen zurückgezogen. Spannungen zwischen Assange und seinem Gastland entstanden vor allem, weil Ecuador ihm vorwarf, Informationen über Morenos Privatleben veröffentlicht zu haben. Moreno erklärte, man habe die Garantie der britischen Regierung, dass Assange nicht an ein Land ausgeliefert werde, in dem ihm die Todesstrafe drohen könnte. Der britische Außenminister Jeremy Hunt kritisierte Assange mit deutlichen Worten: "Wir haben heute gezeigt, dass niemand über dem Gesetz steht. Julian Assange ist kein Held. Er hatte sich Jahr um Jahr vor der Wahrheit versteckt. Und es ist richtig, dass über seine Zukunft innerhalb des britischen Rechtssystems entschieden wird. Es war eine sehr mutige Entscheidung von Präsident Moreno in Ecuador, die Situation, die fast sieben Jahre Bestand hatte, aufzulösen. Es ist nicht so, dass Julian Assange eine Geisel in der Botschaft von Ecuador war. Vielmehr war es so, dass Julian Assange die Botschaft als Geisel genommen hatte. Und sie in eine unmögliche Lage gebracht hat. Das wird jetzt ordnungsgemäß entschieden. Und zwar unabhängig vom britischen Rechtssystem, das von der ganzen Welt respektiert wird. Und das ist das richtige Ergebnis." Assange lebte seit 2012 in der ecuadorianischen Botschaft in London, nachdem das lateinamerikanische Land ihm Asyl gewährte und damit vor einer Auslieferung nach Schweden wegen Vergewaltigungsvorwürfen schützte. Inzwischen wurden die Ermittlungen in Schweden eingestellt. Die britische Polizei hatte in der Vergangenheit angekündigt, Assange wegen Verstößen gegen Kautionsauflagen festzunehmen, sollte er das Botschaftsgebäude verlassen. Der Gründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks befürchtet, an die USA ausgeliefert zu werden. Dort wird gegen ihn ermittelt, weil WikiLeaks zahlreiche geheime US-Dokumente veröffentlicht hat.