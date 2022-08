STORY: Wilde Verfolgungsjagd auf dem Pazifischen Ozean vor der Küste des mexikanischen Bundesstaates Michoacán am Mittwoch. Mit hoher Geschwindigkeit sind die mexikanischen Behörden mutmaßlichen Drogenschmugglern auf den Fersen, die in einem Schnellboot versuchen, vor den Spezialeinheiten zu flüchten. Nach einigen Manövern steuert die Besatzung in Richtung Ufer und springt aus dem Boot. Die Behörden beschlagnahmten anschließend rund 1.600 Kilogramm Drogen. Es soll sich laut der mexikanischen Regierung sich dabei vermutlich um Kokain handeln. An der rasanten Verfolgungsjagd waren ein Marineflugzeug, ein Hubschrauber sowie ein Schnellboot der Sicherheitskräfte beteiligt. Das Boot der Drogenkarriere wurde beschlagnahmt und von den Behörden nach Barra de Nexpa gebracht.

