In eine schier ausweglose Situation hatte sich dieses Wildpferd in der kanadischen Provinz Alberta manövriert. Was für ein Schlamassel. Freiwillige Helfer nahmen sich der Sache an und versuchten der völlig entkräftete Stute mit vereinten - und motorisierten Kräften - wieder festen Boden unter den Hufen zu verschaffen. Fünf Stunden lang steckte das Tier fest, ohne auch nur einen Grashalm. Was in Reichweite kam, wurde augenblicklich abgeknabbert, bis mit einem lauten Schmatzen endlich wieder alle Beine frei waren. Den Helfern zufolge hat das Tier viel Glück gehabt. Statt ihnen hätte auch einer der in der Gegend reichlich vorkommenden Bären auf die Stute aufmerksam werden können.