STORY: Nach dieser Ohrfeige bei der Oscar-Verleihung am Sonntag hat sich US-Schauspieler und Oscar-Gewinner Will Smith inzwischen bei Chris Rock entschuldigt. Der Moderator hatte bei der Gala am Sonntagabend mit einem Witz über die Frisur von Smiths Ehefrau die Reaktion des Schauspielers ausgelöst. Jada Pinkett Smith leidet an einer Krankheit, die zu Haarausfall führt. Smith schrieb auf Instagram, er habe sich danebenbenommen und einen Fehler gemacht. Dafür wolle er sich öffentlich entschuldigen. Die „Academy of Motion Picture Arts and Sciences” als Veranstalter der Oscar-Verleihungen teilte mit, sie habe eine offizielle Untersuchung des Vorfalls eingeleitet. Smith könnte eine Aberkennung seines Oscars drohen, den er als „Bester Schauspieler“ für seine Rolle in „King Richard“ erhalten hatte.

