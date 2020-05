Die Briten lieben ihr Bingo, vermutlich erst recht, wenn man sich damit von der Corona-Pandemie ablenken kann, und noch mehr, wenn die Royals dafür zu Besuch kommen. Und sei es nur per Video-Schalte. Prinz William und seine Frau Kate spielten mit den Bewohnern der Seniorenresidenz Shire Hall in der walisischen Hauptstadt Cardiff. Vor dem Spiel hatte das Paar mit Mitarbeiterinnen der Residenz gesprochen - „wie haben Sie und das Team es geschafft, sich um Ihre eigene psychische Gesundheit zu kümmern? Sie mussten doch sicher wesentlich mehr Stunden machen." "Ja, es war sehr hart." „Aber die Atmosphäre hier im Haus ist gut." Über ein Drittel der Seniorenheime im Land hatten Ausbrüche mit dem neuartigen Coronavirus, Großbritannien gehört zu den Ländern, die bisher am stärksten von der Pandemie heimgesucht wurde. Die aktuelle Zahl der Todesopfer von Covid-19 liegt bei über 36.000.