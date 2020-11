Hurrikan Iota hat in Nicaragua große Schäden verursacht. Bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 250 Kilometern pro Stunde wurden Dächer abgedeckt, Strommasten umgekippt und Bäume entwurzelt. Starkregen ließ vielerorts die Flüsse über die Ufer treten, viele Dörfer wurden überschwemmt. Mindestens neun Menschen sollen ums Leben gekommen sein, weitere würden seien noch vermisst, teilten die Behörden mit. Wetterforschern zufolge handelt es sich um den stärksten Sturm, der jemals in dem Land wütete. Auch im Nachbarland Honduras waren die Zerstörungen enorm. Auch dort mussten zehntausende Menschen in Notunterkünften übernachten. Erst vor zwei Wochen war mit Eta ein weiterer Hurrikan über Mittelamerika gezogen. Er hatte vielerorts eine Spur der Verwüstung hinterlassen.

