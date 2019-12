Heftige Winde haben die Buschbrände in Australien erneut angefacht: Hier am Montag in der Nähe der Stadt Currowan im südöstlichen Bundesstaat New South Wales. Häuser waren erneut in Gefahr, Abschnitte der örtlichen Schnellstraße mussten laut Medienberichten geschlossen werden. Anwohner NORM MORRIS sagt: O-Ton: "Ein wenig nervös. Etwas beängstigend. Es wäre leichter, wäre da nicht der Wind. Wenn der aufkommt, weiß Du nicht, was los ist, weil das dann alles wirbelt hier. Dann weißt Du einfach nicht, was los ist." Die Feuerwehr warnt weiterhin die Einwohner hier vor den Flammen in Verbindung mit den heftigen Winden. Seit Juli haben die Feuer hier in New South Wales rund zwei Millionen Hektar Land verbrannt, das entspricht einer Fläche von etwa acht Mal der des Saarlandes. Medien zufolge kamen bisher sechs Menschen ums Leben, mehr als 650 Häuser wurden Opfer der Flammen.