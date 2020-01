Das Wetter war eigentlich zu warm, als dass man den Spaß der Berliner Seehunde in diesem Jahr auch als Winterbaden bezeichnen konnte. Am Orankesee in Alt-Hohenschönhausen waren es am Samstag um die sechs Grad. Rentner Hans-Ulrich Förster fand es trotzdem "Prima, ganz prima. Es könnte ein bisschen kälter sein, aber wir müssen es so nehmen wie es ist, nicht?" Das alljährliche Winterbaden helfe gegen sein Rheuma, sagt er. Da passt es ja ganz gut, dass das Wasser nicht allzu kalt war. Bevor sich die Gruppen ins Wasser stürzten, tanzten sich die verkleideten Gäste erst einmal warm. Mit dabei waren auch wieder die Mitglieder des Wikingervereins "Det kolde Gys" aus Dänemark. Zu deutsch: Das kalte Schaudern. Die Dänen kommen seit dem Mauerfall zu dem Event am Orankesee. Etwas anders sah das Winterbaden in Japan aus. 108 Teilnehmer des Shinto-Rituals stiegen am Sonntag in Tokio in ein Eisbad, um ihre Seelen zu reinigen. Das Event fand zum 65. Mal statt. Anders als in Berlin hat man sich bei den Outfits offenbar abgesprochen. Außentemperaturen blieben hier mit acht Grad auch eher mild.