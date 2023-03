STORY: Anhaltendes Winterwetter im Nordosten der USA. Geschlossene Schneedecken konnten am Dienstag in weiten Teilen des US-Bundesstaates Massachusetts beobachtet werden. Luftaufnahmen zeigen weiße Landschaften. Und nach Behördenangaben fielen rund 20 Zentimeter Neuschnee. Meldungen über Verkehrsbehinderungen oder Probleme, die durch die Witterungen ausgelöst wurden, lagen aktuell nicht vor. Auch in New York zeigte sich starker Schneefall. Und nach Angaben von Meteorologen könnte dies erst der Anfang sein, von winterlichem Wetter, das sich über den gesamten Rest der Woche fortsetzt.

