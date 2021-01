Ungewohnte Bilder aus Spaniens Hauptstadt Madrid: Heftiger Schneefall, schneebedeckte Autos, Bäume, Parks und Rasenflächen. Das Sturmtief „Filomena" sorgt für Rekordkälte, viel Schnee und Chaos. Ein Sprecher der staatlichen meteorologischen Behörde sagte am Freitag, dass die spanischen Hauptstadt wahrscheinlich vor dem bisher größten Schneefall des 21. Jahrhunderts stehe. Die Behörden riefen eine hohe Alarmstufe aus. Diese Menschen in Madrid waren aber eher gelassen: "Man sagt, dass schneereiche Jahre erfolgreiche Jahre sind, wir werden sehen, ob das stimmt." "Es ist ein bisschen schwierig, sie haben Salz auf den Gehweg gestreut , aber manchmal ist es rutschig. Aber es ist auf jeden Fall sehr schön." "Ich komme aus Lettland und dort schneit es immer. Ich bin auf die Kanarischen Inseln gezogen und dort schneit es nicht, die Wahrheit ist, dass ich den Schnee vermisst habe." Im Zentrum und im Norden Spaniens hatte der Wintereinbruch deutlich heftigere Auswirkungen. In der Provinz León wurde ein neuer Kälterekord für das Land aufgestellt. Im Bahnverkehr kam es zu Verspätungen, auf Autobahnen und Landstraßen bildeten sich zum Teil längere Staus. Vor der Küste von Gran Canaria lief eine Fähre mit 76 Personen an Bord auf Grund. Die Bemühungen, die Fähre abzuschleppen, scheiterten wegen des schlechten Wetters. Besatzung und Passagiere konnten aber in Sicherheit gebracht werden. Das Sturmtief wird Spanien nach Angaben der Meteorologen noch mindestens bis Sonntag in Atem halten. In Madrid sollen am Samstag 20 Zentimeter Schnee fallen, in der Nacht von Montag auf Dienstag sollen die Temperaturen in der Hauptstadt auf bis zu minus zwölf Grad sinken.

