STORY: Nichts geht mehr hieß am Donnerstagmorgen auf der A 8 in der Nähe von München. Nach einem LKW-Unfall musste die Autobahn zeitweise gesperrt werden, sowohl Feuerwehrautos als auch Schneeräumer waren im Einsatz. Das winterliche Wetter hat am Donnerstag auch auf anderen Strecken in Bayern zu massiven Problemen geführt. Auf den Straßen kam es zu zahlreichen Unfällen, auch der Schienenverkehr war zeitweise gestört. Wegen Glättegefahr durch gefrierenden Regen konnten schon am Mittwoch am Münchner Flughafen zeitweise keine Flugzeuge mehr starten und landen. Probleme gab es auch am Donnerstag. Es wurden etliche ankommende und startende Maschinen als verspätet gemeldet, teilweise gab es auch annullierte Verbindungen. Der Deutsche Wetterdienst warnt noch bis Freitag vor Gefahren durch Glatteis und überfrierende Nässe in Süddeutschland. Ab der Nacht zum Freitag sei mit andauernd leichtem bis mäßigem Schneefall im Süden und Südosten des Landes zu rechnen, hieß es.

Mehr