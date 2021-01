Märchenhafte Bilder aus dem Hochsauerlandkreis. Die verscheinte Landschaft Versuchung für Wintersportler und Spaziergänger. Doch auch hier in Winterberg im Hochsauerlandkreis sind die Pisten coronabedingt gesperrt. Wo sonst nicht nur in den Schulferien und an den Wochenende großer Andrang herrscht, ist kein Menschen zu sehen. Die Skilifte stehen still Auch den Hauptstädtern boten sich ungewohnte Schneemengen. Im Berliner Tiergarten und in der Hasenheide lockte die Winterlandschaft die Berliner ins Freie. Am Montag rechnet der Deutsche Wetterdienst in weiten Teilen Deutschlands eher mit Regen. Lediglich an der Grenze zwischen Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen und im Osten Hessens könnte es auch schneien.

