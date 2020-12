Winterliche und teilweise durchaus ausgelassene Stimmung auf dem Times Square in New York am Mittwoch. Mit einem Wintersturm, der die US-Ostküste heraufzog, kam auch Schnee in die amerikanische Millionenmetropole. Zum Teil heftige Schneefälle gab es in auch in Teilen von Maryland, Virginia, West Virginia und Pennsylvania. Insgesamt sollen mehr als 50 Millionen Menschen von dem Wintereinbruch betroffen sein. Nach der Vorhersagen der Meteorologen können an einigen Orten bis zu 60 cm Neuschnee fallen. Die zuständigen Behörden mahnten zur Vorsicht: Autofahrer sollen ihre Fahrzeuge stehen lassen und Anwohner in den betroffenen Gebieten - wenn möglich - zu Hause bleiben.

Mehr