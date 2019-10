Jahr um Jahr das selbe Prozedere: Im Herbst stellt Andreas Fritsch Dutzende Uhren in seiner Werkstatt auf die Winterzeit um. Das bedeutet für den Uhrmachermeister aus München allerdings nicht automatisch, dass die Zeiger um eine Stunde zurückgedreht werden. "Wir haben hier sehr viele Uhren, die auch mit Schlagwerk funktionieren. Und natürlich ist es wichtig, bei einer Schlagwerksuhr, dass ich da jetzt nicht irgendetwas durcheinanderbringe. Sprich, wenn ich jetzt die Zeiger zum Beispiel rückwärtsdrehe, dann kann es durchaus sein, dass ich im Räderwerk etwas blockiere oder kaputt mache. Also im Zweifelsfall muss ich dann wirklich hergehen und die Uhr um elf Stunden vorstellen." Ganz Deutschland stellt in der Nacht vom 26. auf den 27. Oktober die Zeit auf Winterzeit um. Im Frühjahr gibt es dasselbe andersherum. Empfindliche Menschen und Tiere verkraften die Zeitumstellungen allerdings nicht so gut. Viele sind dessen überdrüßig. "Ich glaube, die Logik ist, dass man Strom sparen möchte, weil dann länger hell und weniger früh dunkel. Also ich persönlich, mir bringt das nichts." "Also ich finde sie eigentlich unnötig als solche. Deshalb finde ich es gut, wenn wir irgendwann - bald - eine einheitliche Lösung für das ganze Jahr finden." Die ist aber bislang nicht in Sicht. Eigentlich hatte die EU-Kommission schon im vergangen Jahr Pläne zur Abschaffung der halbjährlichen Zeitumstellung vorgestellt. Die EU-Mitgliedstaaten konnten sich aber nicht auf ein gemeinsames Vorgehen einigen. Jedes Land sollte selbst entscheiden, ob es die Sommer- oder die Winterzeit dauerhaft behalten will. Das Chaos schien vorprogrammiert. Andreas Fritsch würde es aber einiges an Arbeit ersparen. "Ich würde eigentlich auch tendieren, dass man die abschafft, die Zeitumstellung. Aber auf die Sommerzeit, weil ich es einfach praktischer finde." Ob es in Deutschland die Sommer- oder Winterzeit wird, ist noch unklar. Das zuständige Wirtschaftsministerium ist nach eigenen Angaben noch mit der EU im Austausch.