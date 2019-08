Auch wenn die Hauptweinlese erst in einigen Wochen beginnt, ist in der Pfalz und in Rheinhessen der Startschuss für die Federweißerlese gefallen. Leichte und frische Weine erwarten die Winzer von diesem Jahrgang. Die Trauben sind noch sehr gesund und gut entwickelt, sagt Ernst Büscher, der Pressesprecher des Deutschen Weininstituts. "Wir hatten diesen Sommer ja diesen heißen Juli mit 40 Grad. Das hat zum Teil zu Sonnenbrandschäden an den Trauben geführt. Aber diese betroffenen Beeren, die trocknen ein und fallen ab, und dann sind sie weg. Auf die Qualität des Weines hat das keinen Einfluss. Aber bundesweit gehen wir von einem Ertrag von ungefähr neun Leichte Ertragsverluste gab es auch durch Hagelschlag zum Beispiel an der Mosel. Insgesamt geht Büscher aber von einem durchschnittlichen Ertrag von etwa neun Millionen Hektolitern aus. Besonders vorteilhaft in 2019: Durch die späte Hauptlese, kommen die Trauben in die Phase der warmen Tage und kalten Nächte. Das ist sehr positiv für die Aroma-Ausprägung.