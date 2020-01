Kein Bildtrick - dieses Chamäleon ist tatsächlich so klein. Es lebt im britischen Chester Zoo. Die Zooleitung hat die Aufnahmen am Donnerstag veröffentlicht. Die Tiere sind nach Angaben des Zoos kaum größer als eine Bleistiftspitze. Die Chamäleons seien am 23. Januar nach einer Inkubationszeit von 70 Tagen geschlüpft. Die Winzlinge könnten trotzdem schon ihre Farbe ändern und eine Linie an der Seite ihres Körpers bilden, um sich perfekt in ihrer Umgebung zu tarnen. Die Zwergchamäleons gelten als eine der kleinsten Reptilienarten Afrikas und kommen normalerweise nur in den Küstenwäldern Tansanias vor.