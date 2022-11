STORY: Der Start von Baby Elias in die Menschenwelt, am Dienstag auf der Geburtsstation der Berliner Charité. Der neue Erdenbürger stößt zu einer Weltbevölkerung, die just die Marke von acht Milliarden übersprungen hat, wie die Vereinten Nationen vermeldeten. 11 Jahre hat das Anschwellen der globalen Einwohnerzahl von sieben auf acht Milliarden gedauert - laut UN sowohl ein Zeichen für den Erfolg der Menschheit als auch ein großes Risiko für die Zukunft. Während der Trend in Europa, den USA und Japan rückläufig ist, wächst die Bevölkerung vor allem in Schwellenländern in Asien und Afrika und wird dies laut Prognosen weiter tun. Mega-Städte wie das indische Mumbai oder Neu-Delhi scheinen bereits aus allen Nähten zu platzen. Indien dürfte im kommenden Jahr China als bevölkerungsreichstes Land der Erde ablösen. Auch in diesem Slum in Mumbai müssen die Menschen täglich mit Enge umgehen und mit den Folgen der Armut. “Das ist unser kleines Haus, fünf bis sechs Leute wohnen hier. Es gibt keine feste Versorgung mit Strom, die mit Wasser und das Abwassersystem sind schlecht. Die Abflusskanäle laufen über, aber niemand reinigt sie oder sammelt den Müll ein. Wir haben hier viele Probleme." Je mehr Menschen auf der Erde leben, desto größer wird der Druck auf die Natur. Auch die Höhe des menschlichen Konsums spiele dabei natürlich eine Rolle, mahnen die UN. Die hatten im Juli allerdings auch prognostiziert, dass sich das Tempo des globalen Wachstums insgesamt abschwächen werde. Für die Eltern des kleinen Elias spielte das alles am Dienstag wohl keine Rolle. Da hieß es erst einmal dem Baby einen guten Start ins Leben zu sichern.

