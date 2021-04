Die Corona-Teststrategie könnte bald auf ein neues Level gehoben werden. Einem Münchner Unternehmen ist es gemeinsam mit US-amerikanischen Kollegen nach eigenen Angaben gelungen, eine App zu entwickeln, durch die man per Augen-Scan auf Corona testen kann. Laut der Entwickler-Firma Semic RF liegt bereits nach drei Minuten ein Testergebnis vor mit einer Trefferquote von über 95 Prozent. Geschäftsführer Wolfgang Gruber erklärt, wie das funktioniert. "Spezialisten haben herausgefunden, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Covid-19 und dem sogenannten Pink-Eye-Syndrom - also die rosa Farbgebung in der Sklera, also das ist auch das, was wir hier untersuchen, das weiße um die Pupille herum, also nicht die Iris, wie es oftmals missverstanden wird, sondern nur die Sklera. Und uns ist es halt gelungen, aus über zwei Millionen unterschiedlichen Rosa-Farbtönen den von Covid-19 zu isolieren." Dazu wird mit dem Smartphone ein Foto des Auges gemacht. An über 70.000 Probanden in den USA ist die App bereits getestet worden, und Gruber sieht bereits jetzt ein breites Einsatzgebiet. "Also, gehen wir mal in die Kultur rein. Gehen wir mal in die Opernhäuser, in die Fußballstadien. Sie könnten über eine Fernverbindung, sei es jetzt ein Facetime oder eine Skype-Verbindung, könnten Sie beide Augen ablichten von der Testperson. Das heißt, Sie sitzen am PC, Sie sehen die Testperson auf dem Schirm, nehmen Ihre App, fotografieren die beiden Augen ab, schicken sie an die Auswertung, und dann können Sie das ausgewertete Ergebnis hinterlegen lassen als QR-Code auf der Testperson ihrem Smartphone." Für einen Einsatz sei man startklar, so Gruber. Im Berliner Thermalbad "Vabali" sei die Methode bereits zum Einsatz gekommen. Die enormen Testkapazitäten machen es möglich. Heute könne man schon bis zu vier Millionen Scans im Sekundentakt machen, so Gruber. Zunächst soll die App Unternehmen und kommerziellen Nutzern vorbehalten sein. Sollte die App offiziell grünes Licht erhalten und sich durchsetzen, hieße das eventuell "adé" zu invasiven Testmethoden sowie Schutzkleidung bei Testern und Plastikmüll, der durch die vielen Selbsttests entsteht.

Mehr