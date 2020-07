Vor dem Finanzausschuss des Bundestages ist am Mittwoch die Befragung von Bundesfinanzminister Olaf Scholz zum milliardenschweren Wirecard-Skandal angelaufen. Der SPD-Politiker soll sich vor den Abgeordneten zu möglichen Versäumnissen bei der ihm unerstellten Finanzaufsichtsbehörde Bafin äußern. Scholz ging wortlos in den Ausschuss. Am frühen Abend trat Hans Michelbach von der CSU für die Union vor die Presse. Er ist Obmann im Finanzausschuss: "Hier haben wir ein Finanzunternehmen mit 56 Untergesellschaften. Nur eine wurde von der Finanzaufsicht geprüft. Ich zeige Ihnen das. Das was hier gelb ist, ist das, was geprüft wird. Und das andere sind alles Finanzgesellschaften, die nicht geprüft wurden. So, dass Sie sich natürlich die Frage stellen müssen: Ist diese Wirecard Bank AG nur zur Tarnung der anderen Geschäfte und der anderen Gesellschaften entstanden." Auch Ausschussmitglied Jens Zimmermann von der SPD sprach am Nachmittag über die Einstufung des Unternehmens: "Die Frage, ob das Unternehmen eine Finanzholding ist oder eben ein Technologieunternehmen, das kristallisiert sich heraus, wird eine der entscheidenden Fragen sein. Weil darauf basieren auch dann die Möglichkeiten, die eine Bafin hat. Und es waren, und das ist auch mehrfach nachgefragt worden, an der Einstufung der Wirecard als eben Nicht-Finanzholding die Bafin, die Bundesbank und die Europäische Zentralbank, alle drei beteiligt. Und alle drei haben gesagt, nein, es ist keine Finanzholding, was dazu führte, dass die Bafin nicht diese Zugriffsrechte hatte." Lisa Paus, Obfrau der Grünen im Finanzausschuss war zuvor mit klaren Erwartungen in die Sitzung gegangen. Man erwarte 100-prozentige Aufklärung. "Heute wird es vor allem darum gehen, die politische Verantwortung des Bundesfinanzministeriums und des Wirtschaftsministeriums sich genauer anzuschauen, auch da haben wir Fragen. Wir waren überrascht, dass das Bundesfinanzministerium eben bereits im Februar 2019 umfangreich informiert war, eben nicht nur aus der Presse, sondern auch konkret von der Bafin informiert worden ist. Und wir müssen eben feststellen, heute haben wir Juli 2020. Und der Beitrag zur Verhinderung dieses Betrugsskandals seitens des Bundesfinanzministeriums, der war jedenfalls nicht erkennbar." Für die FDP sitzt Florian Toncar im Finanzausschuss. Auch er äußerte sich vor Sitzungsbeginn: "Und wir wollen wissen: gab es vielleicht auch Gründe, dass die Regierung Wirecard als Vorzeigeunternehmen gebraucht hat, um damit zu werben für den Standort Deutschland und deswegen die Aufsicht weniger genau hingeschaut hat?" Nach Scholz sollte sich auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) den Abgeordneten stellen. Er ist für die Aufsichtsstelle über die Wirtschaftsprüfer zuständig, die Wirecard über Jahre eine korrekte Bilanz bescheinigt hatten. Im Juni musste das Dax-Unternehmen Insolvenz anmelden, nachdem sich 1,9 Milliarden Euro in der Bilanz als Luftbuchung erwiesen hatten.

