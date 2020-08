Nach einem Aufruf der deutschen Staatsanwaltschaft hat auch die Kriminalpolizei um Hilfe bei der Fahndung nach Jan Marsalek, dem flüchtigen Ex-Vertriebsvorstand des Zahlungsunternehmens Wirecard, gebeten. Eine Folge des milliardenschweren Bilanzskandals ist, dass der insolvente Zahlungsabwickler Wirecard schon nächste Woche aus dem deutschen Leitindex Dax fliegt. In einer Umfrage der Deutschen Börse stimmte eine Mehrheit der Marktteilnehmer für eine Änderung der Regeln, die zur Verbannung des Ende Juni Pleite gegangenen Konzerns führt, wie die Deutsche Börse mitteilte. Wirecard scheidet nun nach Handelsschluss am 21. August aus der höchsten deutschen Börsenliga aus. Dazu Robert Halver von der Baader Bank am Donnerstag in Frankfurt: "Es ist sehr richtig, dass man betrügerischen Unternehmen nicht mehr die Plattform der ersten Bundesliga im Dax gibt. Da muss man sehr schnell sagen Adieu, das war es auf Nimmerwiedersehen. Das ist richtig. Das heißt, die Deutsche Börse hat Ihr Regelwerk geändert, normalerweise wären wir erst im September soweit gewesen zu entfernen. Das hat man jetzt gemacht. Das ist richtig so. Solche Unternehmen gehören nicht in den Dax. Wie wollen uns ja hier präsentieren, als absolut sauber unternehmen. Von daher ist dieser Schritt der Deutschen Börse nur zu begrüßen." Nachrücken wird aller Voraussicht nach der Restaurant-Lieferdienst Delivery Hero. Die Delivery-Hero-Aktie legte am Donnerstag im Frühhandel um mehr als drei Prozent zu. Doch die Deutsche Börse will erst am kommenden Mittwochabend bekanntgeben, wer Wirecard im Dax folgen wird.

