Der Zahlungsdienstleister Wirecard ist pleite. Nach dem milliardenschweren Bilanzskandal stellte das Unternehmen beim Amtsgericht München einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, wie Wirecard am Donnerstag mitteilte. Unterdessen fahnden die Ermittler weiter nach Ex-Vorstand Jan Marsalek. Es gebe Hinweise darauf, dass sich Marsalek auf den Philippinen aufhalte, sagte der dortige Justizminister. Laut Insidern stehen deutsche Strafverfolger und Marsalek direkt oder indirekt im Kontakt miteinander. Dessen Anwalt und die Staatsanwaltschaft München wollten sich zunächst nicht äußern. Grund eines Haftbefehls kann außer Fluchtgefahr auch die Befürchtung der Justiz sein, dass der Beschuldigte Beweise vernichtet oder Zeugen beeinflusst. Die "Süddeutsche Zeitung" berichtete unter Berufung auf Kenner des Ermittlungsverfahrens, der Manager wolle sich der deutschen Justiz stellen. Sein Kalkül sei es, wie Ex-Wirecard-Chef Markus Braun gegen Kaution und weitere Auflagen von einer Untersuchungshaft verschont zu werden. Braun war am Dienstagabend gegen die Zahlung von fünf Millionen Euro nach einer Nacht in Haft auf freien Fuß gekommen. Die Staatsanwaltschaft München ermittelt bei Wirecard wegen des Verdachts der Bilanzfälschung und der Marktmanipulation. Der stark gewachsene Dienstleister für bargeldlose Zahlungen hatte Anfang der Woche eingeräumt, dass ein bilanziertes Vermögen von 1,9 Milliarden Euro auf Konten in Asien aller Wahrscheinlichkeit nach nicht existiert.