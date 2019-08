Das Marktforschungsinstitut GfK hat das Klima in Deutschland untersucht. Nicht etwa das Weltklima, sondern das Konsumklima bei Verbraucherinnen und Verbrauchern. Gesamtwirtschaftlich sieht es etwas schlechter aus, die allgemeine Kauflaune bleibt dafür stabil. So ließe sich das Umfrageergebnis des Nürnberger Instituts zusammenfassen. Die Erwartungen an die Konjunktur sind zurückgegangen und sogar auf den niedrigsten Wert seit sechs Jahren gefallen. Globale Effekte, wie der Handelsstreit der USA mit China, die noch immer andauernde Brexit Diskussion sowie eine globale Konjunkturschwäche könnten dies beeinflusst haben. Die Einschätzungen, die sich auf das Konsumklima beziehen sind hingegen stabil und zuversichtlich - etwa die Einkommenserwartung und die Neigung der Menschen, sich etwas anzuschaffen. Anders die Voraussagen des Münchner Ifo-Instituts, das zu Wochenbeginn mitteilte, dass sich die Anzeichen für eine Rezession in Deutschland verdichten. "Also, wenn man die Konjunkturerwartungen sieht, sehen die Verbraucher ganz klar, dass die Risiken für eine Rezession auch nach ihrer Einschätzung kühler geworden sind. Auf der anderen Seite sehen sie aber noch keine spürbaren Auswirkungen bei sich. Also, sie gehen davon aus, dass ihr Verhalten, auch ihr Konsumverhalten unverändert bleiben kann. Wie es sich momentan darstellt, hängt natürlich in erster Linie damit zusammen, dass der Arbeitsmarkt, die wesentliche Größe auch, für den Konsum nach wie vor überaus stabil ist." Für September prognostiziert die GfK einen unveränderten Wert ihres Konsumklimabarometers von 9,7 Punkten.