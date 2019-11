Das diesjährige Gutachten der sogenannten Wirtschaftsweisen hat Bundeskanzlerin Angela Merkel offenbar gern entgegengenommen. Die Experten gehen nämlich von einer allmählichen Belebung der Wirtschaft aus. Für nächstes Jahr erwarten die Forscher einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 0,9 Prozent. Aber: Um die Chancen des Strukturwandels zu ergreifen, muss Deutschland seine Wirtschafts- und Industriepolitik weiterentwickeln, so der Sachverständigenrat. "Von 300 großen Maßnahmen, die wir uns vorgenommen haben, haben wir zwei Drittel auf den Weg gebracht oder schon vollendet. Das zeigt, dass wir arbeitsfähig und arbeitswillig sind. Und wir werden jetzt auch aus Ihrem Gutachten wieder die Impulse nehmen und schauen, was wir dann in der verbleibenden Regierungszeit noch auf den Weg bringen." Die Wirtschaftsweisen senkten ihre Wachstumsprognose für 2019 von bisher 0,8 auf 0,5 Prozent, vor allem wegen der schwächelnden Industrie. Sie empfehlen Steuersenkungen, um für mehr Wachstum zu sorgen. Außerdem schließe die Schuldenbremse im Grundgesetz eine gewisse Neuverschuldung nicht aus. Der Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, Christoph Schmidt. "Wir waren seit einiger Zeit doch immer wieder recht, ich möchte nicht sagen frustriert, aber doch durchaus enttäuscht, dass unsere Mahnungen, dass das Wachstumspotenzial mehr in den Mittelpunkt rücken sollte, in den vergangenen Jahren nicht so ernst genommen worden sind. Jetzt ist die konjunkturelle Lage eine andere als in den vergangenen Jahren. Da ist die Dringlichkeit, des Wachstumspotenzial in den Blick zu nehmen, vermutlich deutlicher sichtbar für alle Akteure." Die Experten kritisierten die expansive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Ihrer Ansicht nach wäre es besser gewesen, wenn die EZB auf weitere Staatsanleihekäufe verzichtet hätte. Diese Politik könne erhebliche Risiken, etwa für die Finanzstabilität, mit sich bringen, so die Forscher.