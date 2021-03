(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT. AUDIO AS INCOMMING) WIRTSCHAFTSWEISER VOLKER WIELAND AM MITTWOCH IN BERLIN: "Im zweiten Halbjahr, sollte die Wirtschaftaktivität weiter Fahrt aufnehmen, sodass wir in unserer vorherigen Prognose, wir denken, dass es etwa um den Jahreswechsel herum so weit ist, dass wir das Vorkrisenniveau bei der Wirtschaftsleistung wieder erreichen dürften. Im Jahresdurchschnitt erwarten wir für Deutschland im Jahr 2021 ein Bruttoinlandsproduktswachstum von 3,1 Prozent. Das wären also 0,6 prozent mehr, Entschuldigung, 0,6 prozent weniger, als im Jahresgutachten erwartet. Und 2022 ein Wachstum von vier Prozent." // "Ein großes Risiko ist natürlich eine dritte Infektionswelle, darüber wird ja auch viel berichtet. Und die dürfte oder könnte, wenn sie sich stark ausweitet, die Erholung noch einmal aufschieben. Ein erheblicher Rückgang bei der Wirtschaftsleistung würde allerdings nur dann eintreten, wenn es zu weitreichenden Einschränkungen oder gar Schließungen in der Industrie in Deutschland kommen würde. Dann könnten wir ja die Nachfrage aus dem Ausland nicht mehr befriedigen."

